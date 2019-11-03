СМИ: Сотрудники Центра «Э» Ингушетии пытали людей

Сотрудников центра противодействия экстремизму (Центра «Э») МВД России по Ингушетии обвиняют в превышении служебных полномочий, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник.

Издание отмечает, что правозащитникам поступали жалобы от задержанных на пытки, которые организовывали представители Центра «Э». Якобы, по одной из них было заведено уголовное дело по факту превышения полномочий. Также говорится, что сотрудников Центра «Э» не задержали.

«Московский комсомолец» со слов правозащитников приводит фразу застреленного 2 ноября в Москве главы Центра «Э» Игнушетии Ибрагима Эльджаркиева в адрес одного из задержанных: «Единственный закон тут - мы. Нам никто не судья».

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что правоохранители проверяют девятерых подозреваемых в причастности к убийству, трое из них находятся в розыске.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

Ранее Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН пояснил, почему не верит в отсутствие информации у российских спецслужб о готовящемся убийстве Ибрагима Эльджаркиева группой в 10 человек.