Ветеран «Альфы» не поверил в неведение спецслужб об убийстве Эльджаркиева

Правоохранители проверяют девятерых подозреваемых в причастности к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (Центра «Э») МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Ахмеда в Москве 2 ноября. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Напомним, в СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

По версии ТАСС, начальник ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев конфликтовал с местными религиозными экстремистскими группировками. Агентство также отмечает, что в январе 2019 года автомобиль Эльджаркиева по дороге из Чечни в Ингушетию обстреляли из автоматов.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН спрогнозировал сужение круга подозреваемых в убийстве Ибрагима Эльджаркиева. Он не поверил в то, что спецслужбы в Москве не обладали информацией о готовящемся покушении, если в убийстве подозревают почти десять человек.

«Количество преступников, которых разыскивают, зависит от тщательности следственных действий. Думаю, группа подозреваемых будет уменьшаться. Я с большой долей пессимизма отношусь к тому, что группа в девять-десять человек могла приехать в Москву с целью убийства человека столь высокого ранга, и наши спецслужбы не могли получить никакой информации», - заявил эксперт.

Сергей Гончаров также назвал возможные причины убийства Ибрагима Эльджаркиева.

«Северный Кавказ имеет свой менталитет. По всей видимости, высказывания главы Центра «Э» Ингушетии привели к той ситуации, которая произошла», - считает ветеран «Альфы».

Ранее Сергей Гончаров в эфире НСН пояснил причины распространения ячееек ИГ, запрещенной в России, в 17 регионах страны.