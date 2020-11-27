СМИ сообщили подробности убийства иранского физика-ядерщика

Иранское агентство Tasnim сообщило детали убийства под Тегераном главы центра исследований при иранском Минобороны, физика Мохсена Фахризаде: учёный погиб после взрыва и стрельбы рядом с его автомобилем.

По данным Tasnim, инцидент произошёл около 14:30 по местному времени. В период, когда автомобиль Фахризаде проезжал по одной из площадей города Абсард, рядом произошёл взрыв другого автомобиля, а после началась стрельба. Один из охранников физика получил несколько ранений.

Агентство сообщает, что сам Фахризаде был вертолётом доставлен в больницу, где позже скончался.

Об убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стало известно в пятницу. Учёного связывают с разработкой военной составляющей иранской ядерной программы.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство физика трусостью и указал на след Израиля в инциденте.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоИран
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