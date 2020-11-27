МИД Ирана заявил об израильском следе в убийстве физика-ядерщика
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство физика Мохсена Фахризаде трусостью с указанием на израильский след. Об этом глава иранского МИД написал в своём Twitter.
Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020
Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.
Ранее в пятницу стало известно об убийстве руководителя центра исследований при иранском Минобороны, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Учёного убили, открыв огонь по автомобилю, в котором он ехал. Фахризаде связывают с разработкой военной составляющей иранской ядерной программы.
По словам министра иностранных дел, трагедия показывает «отчаянную воинственность преступников».
Зариф от имени Ирана призвал международное сообщество осудить убийство выдающегося учёного, при этом положив конец «своим позорным двойным стандартам».
На этой неделе армия Израиля получила указание подготовиться к возможному военному удару по Ирану со стороны США до инаугурации избранного американского президента Джо Байдена. Израиль ожидает уведомления от властей США перед любыми их действиями в отношении Ирана. Однако Израиль считает, что Иран может нанести ответный удар стране напрямую или с помощью доверенных лиц в Сирии, Ливане и Секторе Газа.
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