Под Тегераном убили иранского физика-ядерщика

В Иране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, передает «Интерфакс».

Как уточняет ТАСС, ученый был руководителем центра исследований при министерстве обороны Ирана.

«Интерфакс» сообщает, что физика убили в городке Абсард к востоку от Тегерана, ТАСС говорит, что убийство произошло в районе города Дамовенд около Тегерана. Физика убили, открыв огонь по автомобилю, в котором он ехал. Его связывают с разработкой военной составляющей иранской ядерной программы.

На этой неделе израильская армия получила указание подготовиться к возможному военному удару по Ирану со стороны США до передачи власти от действующего президента США Дональда Трампа избранному главе государства Джо Байдену. Израильские чиновники считают, что перед намеченной на 20 января инаугурацией Байдена ожидается «чувствительный период».

Власти Израиля ожидают, что получат уведомление от американских властей перед любыми действиями США в отношении Ирана. Однако для полной подготовки израильских сил этого будет недостаточно: Израиль считает, что Иран может нанести ответный удар стране напрямую или с помощью доверенных лиц в Сирии, Ливане и Секторе Газа.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп обсуждал со своими советниками по национальной безопасности возможное нападение на иранскую базу по обогащению урана в Натанзе. Чиновники предупредили президента о риске эскалации в регионе. Трамп, в свою очередь, не заявлял о необходимости прямого удара по Ирану, однако рассматривал другие варианты действий США.

Как ранее сообщало Ura.ru, США ввели ограничения против еще трех организаций из РФ, которые, по мнению американских властей, работали в том числе с Ираном.

