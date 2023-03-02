СМИ сообщили об улучшении состояния фигуриста Костомарова
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно приходит в себя, его физическое состояние постепенно улучшается, сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.
Издание отмечает, что неделей ранее врачи оценивали шансы спортсмена на выживание как 50 на 50 после второго перенесенного инсульта. Фигуристу провели несколько процедур по очистке крови.
При этом Костомаров продолжает оставаться в стабильно тяжелом состоянии, отмечает источник.
Ранее главврач «Коммунарки» Денис Проценко поделился подробностями лечения Романа Костомарова.
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