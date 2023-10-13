СМИ сообщили об ухудшении здоровья актера Павла Баршака
Врачи заявляют об ухудшении состояния здоровья у актера Павла Баршака, который подрался с преследователем своей подруги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Медики провели пострадавшему КТ грудной клетки и выявили отрицательную динамику. У Баршака переломы ребер, гидроторакс (избыточная жидкость в легких) и пневмоторакс (избыточный воздух в легких).
В ночь на 8 октября Павел Баршак, находясь в квартире у подруги, подрался с залезшим к ним через балкон 25-летним Александром Табаковым. Между мужчинами начался конфликт, после которого Табаков сбежал из квартиры через балкон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru