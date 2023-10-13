СМИ сообщили об ухудшении здоровья актера Павла Баршака

Медики провели пострадавшему КТ грудной клетки и выявили отрицательную динамику. У Баршака переломы ребер, гидроторакс (избыточная жидкость в легких) и пневмоторакс (избыточный воздух в легких).

В ночь на 8 октября Павел Баршак, находясь в квартире у подруги, подрался с залезшим к ним через балкон 25-летним Александром Табаковым. Между мужчинами начался конфликт, после которого Табаков сбежал из квартиры через балкон.

