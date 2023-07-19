Полицейские задержали избивших мужчину в Парке Горького
Полицейские нашли и задержали подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Парке Горького, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Отмечается, что в отношении преступников возбуждено уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов после детального изучения видеозаписи менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников происшествия. Ими оказались подростки 2006 и 2007 года рождения. Все они проживают в Москве.
Статья, по которой будут судить нарушителей, не была названа, однако ряд источников сообщают, что дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дуэйн «Скала» Джонсон получит за съемки рекордные 50 млн долларов
- Прошедший в Москве дождь стал самым сильным за последние 50 лет
- «В новый путь»: Пригожин обозначил две важнейшие задачи ЧВК «Вагнер»
- Пограничники Белоруссии прекратили мониторинг на границе с Россией
- Беспилотник сбили в Белгородской области
- Финляндия отзывает согласие на работу генерального консульства России в Турку
- «Это не конец»: Пригожин и Уткин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
- Ивлееву обманули более чем на миллион рублей при заказе мебели
- Госдума приняла в первом чтении закон о праве Росгвардии иметь военную технику
- Препараты для прерывания беременности перестанут продаваться в аптеках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru