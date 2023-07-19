Полицейские задержали избивших мужчину в Парке Горького

Отмечается, что в отношении преступников возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов после детального изучения видеозаписи менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников происшествия. Ими оказались подростки 2006 и 2007 года рождения. Все они проживают в Москве.

Статья, по которой будут судить нарушителей, не была названа, однако ряд источников сообщают, что дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство).



