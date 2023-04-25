СМИ сообщили об обнаружении дрона-разведчика в Подмосковье

По данным СМИ, черный с красными лопастями дрон без опознавательных знаков рухнул на территории садового некоммерческого товарищества «Уголек» в Богородском городском округе.

Отмечается, что о дроне сообщила силовикам местная жительница. За несколько часов до обнаружения БПЛА женщина видела черный беспилотник над Серпуховом, указывает телеканал «360». На месте инцидента работают экстренные службы.

Накануне в СНТ «Заря» в 4 километрах от «Уголька» нашли дрон-камикадзе украинского производства UJ-22 Airborn. К беспилотнику была прикреплена взрывчатка, напоминает Ura.ru.

