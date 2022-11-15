СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

В частности, издание «Общественное» в своём Telegram-канале написало об объявлении воздушной тревоги в городе и области. Телеканал «Перший» в своём Telegram-канале сообщил о взрывах, которые слышны в украинской столице.

Ряд украинских изданий также сообщали о взрывах и работе ПВО в Сумской и Одесской областях.

Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что объект инфраструктуры, который обеспечивал снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, разрушен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

