СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве и Киевской области. Ряд изданий сообщили о работе систем ПВО.

В Киеве заявили о необходимости эвакуации части города на случай длительном отключения электричества

В частности, издание «Общественное» в своём Telegram-канале написало об объявлении воздушной тревоги в городе и области. Телеканал «Перший» в своём Telegram-канале сообщил о взрывах, которые слышны в украинской столице.

Ряд украинских изданий также сообщали о взрывах и работе ПВО в Сумской и Одесской областях.

Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что объект инфраструктуры, который обеспечивал снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, разрушен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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