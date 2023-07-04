Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

«Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», - написал он.

По информации Telegram-канала Mash, в городе могли упасть украинские беспилотники.

Гладков ранее оценил стоимость восстановления жилья и инфраструктуры в регионе в 20 миллиардов рублей. Он уточнил, ремонта требуют более 1,2 тысячи зданий и квартир, передает «Радиоточка НСН».

