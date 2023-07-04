Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
4 июля 202323:12
Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.
«Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», - написал он.
По информации Telegram-канала Mash, в городе могли упасть украинские беспилотники.
Гладков ранее оценил стоимость восстановления жилья и инфраструктуры в регионе в 20 миллиардов рублей. Он уточнил, ремонта требуют более 1,2 тысячи зданий и квартир, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru