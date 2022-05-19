СМИ сообщили о стрельбе в школе в немецком Бремерхафене

В результате инцидента пострадал один человек. Отмечается, что нападавших было двое, одного из них удалось задержать. Полиция в соцсетях подтвердила факт стрельбы и рекомендовала гражданам избегать определенных районов города.



Ранее неизвестный открыл огонь по посетителям одного из супермаркетов в Буффало в США, десять человек погибли, трое были ранены. Предположительно, злоумышленник совершил нападение на почве расовой ненависти.

