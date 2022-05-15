Восемь человек погибли при стрельбе в американском супермаркете

Неизвестный открыл огонь по людям в одном из супермаркетов в американском Буффало, сообщает NBC со ссылкой полицейских.

В Красноярске открывшую стрельбу в детсаду девушку арестовали до 27 мая

В результате стрельбы погибли как минимум восемь человек. Мужчина в военной форме зашел в Tops Friendly Market, открыл огонь и застрелил не менее восьми человек.

Полицейские арестовали стрелка. Они забрали у него две винтовки. Сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним, в городе Пушкино Московской области неизвестный открыл стрельбу на детской площадке.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СШАСтрельба
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