Восемь человек погибли при стрельбе в американском супермаркете
Неизвестный открыл огонь по людям в одном из супермаркетов в американском Буффало, сообщает NBC со ссылкой полицейских.
В результате стрельбы погибли как минимум восемь человек. Мужчина в военной форме зашел в Tops Friendly Market, открыл огонь и застрелил не менее восьми человек.
Полицейские арестовали стрелка. Они забрали у него две винтовки. Сейчас мужчина находится под стражей.
Напомним, в городе Пушкино Московской области неизвестный открыл стрельбу на детской площадке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 047 / сут.
Умерли
378 тыс.+108 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 378 / сут.
- Перестали работать сайт и приложение «Авито»
- Бритни Спирс сообщила о выкидыше
- Восемь человек погибли при стрельбе в американском супермаркете
- В Конгрессе США объяснили бесполезность помощи Украине против России
- Отопление в столице отключат 16 мая
- Российские войска уничтожили понтонную переправу через Северский Донец
- Захарова ответила Бербок о надвигающемся голоде
- Кадыров объявил, что отправляет на Украину более 600 добровольцев
- «Известия» показали работу артиллерии по позициям ВСУ
- СМИ: Российские силовики смогли предотвратить побег заключенных из СИЗО в Херсоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru