Восемь человек погибли при стрельбе в американском супермаркете

В результате стрельбы погибли как минимум восемь человек. Мужчина в военной форме зашел в Tops Friendly Market, открыл огонь и застрелил не менее восьми человек.

Полицейские арестовали стрелка. Они забрали у него две винтовки. Сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним, в городе Пушкино Московской области неизвестный открыл стрельбу на детской площадке.

