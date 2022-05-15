Оглашена предположительная причина стрельбы в супермаркете в США

Правоохранительные органы США подозревают, что стрельба в городе Буффало, произошла на почве расовой ненависти, сообщают местные власти.

В метро Нью-Йорка открыли стрельбу, есть раненые

Из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, который задержан, оказался белым мужчиной.

Стрелок, атаковавший 14 мая один из магазинов, был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет. При себе он имел автоматическую винтовку. Стрельбу он транслировал в социальных сетях.

Напомним, полицейские арестовали стрелка. Они забрали у него две винтовки.

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