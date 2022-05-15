Оглашена предположительная причина стрельбы в супермаркете в США

Из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, который задержан, оказался белым мужчиной.

Стрелок, атаковавший 14 мая один из магазинов, был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет. При себе он имел автоматическую винтовку. Стрельбу он транслировал в социальных сетях.

Напомним, полицейские арестовали стрелка. Они забрали у него две винтовки.

