В зоне СВО погиб российский борец Кирилл Бабичук
Российский борец, мастер спорта по греко-римской борьбе Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России.
«Федерация... спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — отметили в объединении.
Борец погиб 15 июня, ему было 27 лет. Обстоятельства смерти Бабичука не приводятся. По данным СМИ, спортсмен служил в 64-й мотострелковой бригаде 35-й армии и погиб в ходе боевых действий в районе села Решетиловское, пишет 360.ru.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб экс-министр по делам территориальных образований Саратовской области, бывший директор «Консервного завода ФСИН» Павел Беликов.
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