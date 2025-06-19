В зоне СВО погиб российский борец Кирилл Бабичук

Российский борец, мастер спорта по греко-римской борьбе Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России.

«Федерация... спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — отметили в объединении.

Борец погиб 15 июня, ему было 27 лет. Обстоятельства смерти Бабичука не приводятся. По данным СМИ, спортсмен служил в 64-й мотострелковой бригаде 35-й армии и погиб в ходе боевых действий в районе села Решетиловское, пишет 360.ru.

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб экс-министр по делам территориальных образований Саратовской области, бывший директор «Консервного завода ФСИН» Павел Беликов.

