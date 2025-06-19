Набиуллина: Экономика РФ проходит период выхода из перегрева

Экономика России сейчас проходит период выхода из перегрева. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Руководитель регулятора ответила на вопрос о текущем состоянии экономики.

«Это выход из перегрева», - заявила Набиуллина на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ранее глава Банка России назвала высокую ключевую ставку регулятора лекарством для экономики, которое помогает справиться с перегревом спроса, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЦентробанкПМЭФЭльвира Набиуллина

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