Набиуллина: Экономика РФ проходит период выхода из перегрева
19 июня 202509:45
Экономика России сейчас проходит период выхода из перегрева. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
Руководитель регулятора ответила на вопрос о текущем состоянии экономики.
«Это выход из перегрева», - заявила Набиуллина на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума.
Ранее глава Банка России назвала высокую ключевую ставку регулятора лекарством для экономики, которое помогает справиться с перегревом спроса, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru