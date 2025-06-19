ПВО сбила четыре дрона ВСУ над тремя регионами
19 июня 202510:21
Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали утром 19 июня в трех регионах России. Об этом сообщает Минобороны.
«В период с 06.45 до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что два дрона сбили в Ростовской области, по одному - над Крымом и Тульской областью.
Минувшей ночью над территорией России уничтожили 81 украинский беспилотник, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru