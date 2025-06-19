ПВО сбила четыре дрона ВСУ над тремя регионами

Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали утром 19 июня в трех регионах России. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 06.45 до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что два дрона сбили в Ростовской области, по одному - над Крымом и Тульской областью.

Минувшей ночью над территорией России уничтожили 81 украинский беспилотник, напоминает 360.ru.

