Президент США Дональд Трамп понимает, что конфликт на Украине - не только «боестолкновение». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам представителя Кремля, по мере того как Трамп погружается в детали ситуации, он осознает, «насколько это сложная субстанция».

«И он понимает, что это не просто боестолкновение. Он говорит о первопричинах этого конфликта. А первопричины очень глубоки», - указал Песков.

Как отметил пресс-секретарь, истоки противостояния связаны в целом с комплексом проблем, созданных со стороны НАТО, прежних американских администраций, а также с «атмосферой неучета» и нежелания брать в расчет законные интересы России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова придерживаться курса на восстановление отношений с США, такие условия создаются, напоминает РЕН ТВ.

