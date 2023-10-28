В результате аварии на шахте в Казахстане погибли 20 человек
Двадцать человек погибли в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на исполнительного директора компании-собственника шахты «АрселорМиттал Темиртау» Виктора Гафиулова.
Ранее сообщалось, что жертвами ЧП стали 16 человек, еще 18 обратились за медицинской помощью.
Об инциденте на шахте имени Костенко стало известно утром 28 октября. По предварительным данным, на объекте произошел взрыв газометана в лаве. Всего в шахте находились 252 человека, 205 из них вывели на поверхность, продолжаются поиски 31 горняка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: Россияне совершают 60% покупок онлайн
- В результате аварии на шахте в Казахстане погибли 20 человек
- Второй круг противостояния. США и Иран конфликтуют на фоне войны в секторе Газа
- Армия Израиля заявила об ударе по военному объекту «Хезболлах» в Ливане
- СМИ: В Аргентине обнаружили около 2 500 погибших детенышей морских слонов
- В ЦАХАЛ заявили о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС
- В Нью-Йорке задержали более 300 участников акции против помощи Израилю
- Число погибших в аварии на шахте в Казахстане возросло до 16
- СМИ: Космический проект Galileo зашел в тупик из-за бойкота российских технологий
- «Магнит» купит 33% долей в крупнейшем дальневосточном ретейлере «Самбери»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru