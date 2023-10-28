В результате аварии на шахте в Казахстане погибли 20 человек

Двадцать человек погибли в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на исполнительного директора компании-собственника шахты «АрселорМиттал Темиртау» Виктора Гафиулова.

Число погибших в аварии на шахте в Казахстане возросло до 16

Ранее сообщалось, что жертвами ЧП стали 16 человек, еще 18 обратились за медицинской помощью.

Об инциденте на шахте имени Костенко стало известно утром 28 октября. По предварительным данным, на объекте произошел взрыв газометана в лаве. Всего в шахте находились 252 человека, 205 из них вывели на поверхность, продолжаются поиски 31 горняка.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеКазахстанШахты

Горячие новости

Все новости

партнеры