Россия выйдет из соглашения с Германией о военном сотрудничестве
Россия намерена выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Об этом заявили в МИД.
Как отметили в ведомстве, формально действующее соглашение между правительствами двух стран, заключенное в 1996 году, «утратило смысл и практическое значение». В МИД подчеркнули, что документ не соответствует нынешнему уровню двусторонних отношений, сформировавшемуся из-за враждебной политики Берлина и «все более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства».
«Руководство ФРГ целенаправленно идеологически обрабатывает население Германии в антироссийской ключе, открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации. Правительство... распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности», - говорится в заявлении.
Российская сторона осуществляет необходимые внутригосударственные процедуры для выхода из соглашения.
Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в России для принятия мер в ответ на преследование российских журналистов в Берлине, сообщает РЕН ТВ.
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