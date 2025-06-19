Россия выйдет из соглашения с Германией о военном сотрудничестве

Россия намерена выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Об этом заявили в МИД.

Как отметили в ведомстве, формально действующее соглашение между правительствами двух стран, заключенное в 1996 году, «утратило смысл и практическое значение». В МИД подчеркнули, что документ не соответствует нынешнему уровню двусторонних отношений, сформировавшемуся из-за враждебной политики Берлина и «все более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства».

«Руководство ФРГ целенаправленно идеологически обрабатывает население Германии в антироссийской ключе, открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации. Правительство... распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности», - говорится в заявлении.

Российская сторона осуществляет необходимые внутригосударственные процедуры для выхода из соглашения.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в России для принятия мер в ответ на преследование российских журналистов в Берлине, сообщает РЕН ТВ.

