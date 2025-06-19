Ракета Starship взорвалась перед десятым тестовым запуском в США

Тяжелая ракета-носитель Starship взорвалась во время испытания на полигоне SpaceX в американском штате Техас. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что ЧП произошло при тестировании первой ступени ускорителя. Была зафиксирована значительная утечка топлива, которая спровоцировала взрыв второй ступени аппарата при входе в атмосферу.

«Ракета-носитель SpaceX Starship взорвалась в ходе статического огневого испытания», — указали в NASA.

В компании SpaceX уточнили, что аппарат испытывали в рамках подготовки к десятому тестовому полету. При взрыве никто не пострадал.

В мае корабль Starship во время девятого испытательного полета развалился и сгорел в атмосфере, возвращаясь на Землю, напоминает 360.ru.

