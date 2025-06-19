Глава Минэкономразвития оценил вероятность рецессии в России

Российская экономика не столкнется с рецессией, если власти страны все сделают «правильно». Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает РИА Новости.

В ходе Петербургского международного экономического форума глава Минэкономразвития отметил, что экономика РФ оказалась «на грани перехода в рецессию», об этом свидетельствуют текущие ощущения бизнеса и индикаторы. Позже, общаясь с журналистами, министр уточнил, что речь идет не о рецессии «математически».

«Я думаю, если все будет правильно сделано, с этим не столкнемся. Но по ощущениям бизнеса, по реакции, и банки это показывают, и ухудшение финансового состояния [компаний] - и мы в рамках подкомиссии мониторим ситуацию и видим, что число предприятий в зоне риска увеличивается», - указал Решетников.

По его словам, ситуация во многом будет зависеть от решений властей в ближайшее время, прежде всего, в денежно-кредитной политике.

Между тем СМИ предупредили о возможной рецессии в США в 2025 году из-за торговых пошлин, напоминает РЕН ТВ.

