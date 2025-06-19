Глава Минэкономразвития оценил вероятность рецессии в России
Российская экономика не столкнется с рецессией, если власти страны все сделают «правильно». Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает РИА Новости.
В ходе Петербургского международного экономического форума глава Минэкономразвития отметил, что экономика РФ оказалась «на грани перехода в рецессию», об этом свидетельствуют текущие ощущения бизнеса и индикаторы. Позже, общаясь с журналистами, министр уточнил, что речь идет не о рецессии «математически».
«Я думаю, если все будет правильно сделано, с этим не столкнемся. Но по ощущениям бизнеса, по реакции, и банки это показывают, и ухудшение финансового состояния [компаний] - и мы в рамках подкомиссии мониторим ситуацию и видим, что число предприятий в зоне риска увеличивается», - указал Решетников.
По его словам, ситуация во многом будет зависеть от решений властей в ближайшее время, прежде всего, в денежно-кредитной политике.
Между тем СМИ предупредили о возможной рецессии в США в 2025 году из-за торговых пошлин, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минэкономразвития оценил вероятность рецессии в России
- Ракета Starship взорвалась перед десятым тестовым запуском в США
- В зоне СВО погиб российский борец Кирилл Бабичук
- СМИ: Рютте ликвидирует два подразделения НАТО
- ПВО сбила четыре дрона ВСУ над тремя регионами
- Набиуллина: Экономика РФ проходит период выхода из перегрева
- СМИ: Певица Ани Лорак получила российский паспорт
- В России двух граждан Марокко арестовали за незаконное пересечение госграницы
- Израиль заявил о попадании иранской ракеты в больницу Беэр-Шева
- Аэропорты Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru