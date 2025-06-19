СМИ: Рютте ликвидирует два подразделения НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте намерен ликвидировать два подразделения альянса и сократить ряд должностей. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
«Рютте... планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей», - отмечается в материале.
Изменения затронут штаб-квартиру блока в Брюсселе.
Известно, что за последние месяцы генсек провел две внутренние встречи с персоналом, чтобы предупредить об изменениях. Издание сравнило действия руководства НАТО с политикой департамента эффективности правительства США.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Рютте станет последним главой «тонущего корабля» НАТО из-за политики президента США Дональда Трампа, который «перекроет кислород» альянсу, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru