СМИ: Рютте ликвидирует два подразделения НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте намерен ликвидировать два подразделения альянса и сократить ряд должностей. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

«Рютте... планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей», - отмечается в материале.

Изменения затронут штаб-квартиру блока в Брюсселе.

Известно, что за последние месяцы генсек провел две внутренние встречи с персоналом, чтобы предупредить об изменениях. Издание сравнило действия руководства НАТО с политикой департамента эффективности правительства США.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Рютте станет последним главой «тонущего корабля» НАТО из-за политики президента США Дональда Трампа, который «перекроет кислород» альянсу, пишет 360.ru.

