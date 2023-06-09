СМИ сообщили о смерти одного из создателей «Спокойной ночи, малыши!» Владимира Меерзона

В Москве в возрасте 97 лет умер один из создателей детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Меерзон, сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

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Собеседник агентства заявил, что режиссёр и сценарист скончался 5 июня, не дожив трёх дней до своего 98-летия. Отмечается, что Меерзон умер естественной смертью.

Владимир Меерзон родился 8 июня 1925 года. После Великой Отечественной войны, на которую ушёл в 1941 году в возрасте 16 лет, закончил Театральное училище имени Щукина.

Программу «Спокойной ночи, малыши!» Меерзон создал вместе с супругой Ниной Зубаревой - он писал сценарии, а она была режиссёром.

Ранее в возрасте 83 лет умер заслуженный деятель искусств РФ, сценарист мультфильмов «Незнайка на Луне» и «Фильм, фильм, фильм» Владимир Голованов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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