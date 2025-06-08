Чемпион UFC Двалишвили встал перед Трампом на колено

В ночь на 8 июня Двалишвили защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе и досрочно победил американского бойца Шона О'Мэлли.

После своей победы грузинский спортсмен перелез через октагон для того, чтобы поприветствовать Трампа. При этом боец преклонил перед политиком колено и пожал руку. После этого Трамп и Двалишвили коротко пообщавшись.

В карьере 34-летнего Мераба Двалишвили 20 побед и лишь четыре поражения в ММА. Титул он защитил во второй раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».