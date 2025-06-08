Чемпион UFC Двалишвили встал перед Трампом на колено
Грузинский боец смешанного стиля (ММА), чемпион UFC Мераб Двалишвили встал на колено перед американским лидером Дональдом Трампом на турнире UFC 316 в Ньюарке. Об этом сообщает издание «Лента.ру».
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В ночь на 8 июня Двалишвили защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе и досрочно победил американского бойца Шона О'Мэлли.
После своей победы грузинский спортсмен перелез через октагон для того, чтобы поприветствовать Трампа. При этом боец преклонил перед политиком колено и пожал руку. После этого Трамп и Двалишвили коротко пообщавшись.
В карьере 34-летнего Мераба Двалишвили 20 побед и лишь четыре поражения в ММА. Титул он защитил во второй раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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