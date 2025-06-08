СМИ: Отец Маска прилетел в Москву для участия в форуме

По данным источника, он прибыл в российскую столицу накануне. Отмечается, что он примет участие в «Форуме будущего 2050». На официальном сайте мероприятия Эррол указан в роли спикера.

Эррол Маск является инженером и бизнесменом. Он известен в том числе благодаря своей торговле драгоценными камнями. В мае отцу Маска исполнилось 79 лет.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ссору американского лидера Дональда Трампа и Илона Маска внутренним делом США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».