СМИ: Отец Маска прилетел в Москву для участия в форуме

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск прилетел в Москву для участия в одном из форумов. Об этом в Telegram сообщают «Известия».

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По данным источника, он прибыл в российскую столицу накануне. Отмечается, что он примет участие в «Форуме будущего 2050». На официальном сайте мероприятия Эррол указан в роли спикера.

Эррол Маск является инженером и бизнесменом. Он известен в том числе благодаря своей торговле драгоценными камнями. В мае отцу Маска исполнилось 79 лет.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ссору американского лидера Дональда Трампа и Илона Маска внутренним делом США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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