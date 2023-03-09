СМИ сообщили о раненых при стрельбе в Тель-Авиве

В центре израильского Тель-Авива произошла стрельба. По данным газеты The Jerusalem Post, ранения получили не менее трех человек.

Сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Новость дополняется.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ПроисшествиеСтрельбаИзраиль
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