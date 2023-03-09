СМИ сообщили о раненых при стрельбе в Тель-Авиве
9 марта 202322:09
В центре израильского Тель-Авива произошла стрельба. По данным газеты The Jerusalem Post, ранения получили не менее трех человек.
Сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru