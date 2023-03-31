СМИ сообщили о проверке Слепакова по статье о дискредитации российской армии
Полиция начала проверку в отношении артиста Семена Слепакова по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что жалобу на Слепакова ранее писал глава ФПБК Виталий Бородин.
Поводом для жалобы на юмориста стала его «авторская колыбельная». Героиня поет своему младшему сыну, рассказывая о его двух братьях, – один стал в Европе айтишником, а другой погиб на СВО. Видео с исполнением Слепакова было опубликовано в его YouTube-канале.
Бывший резидент Comedy Club ранее эмигрировал в Израиль.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о «Тетрисе»
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли 260 солдат и наёмников на Донецком направлении
- Пробка на трассе М-4 «Дон» уменьшилась до 20 километров
- Президент США Джо Байден потребовал освободить Гершковича
- Россия приостановила поставки молочки из Армении
- Румыния призвала своих партнеров поддержать безопасность Молдавии
- Подоляк назвал заявления МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС голословными
- России прописали борьбу за традиционные ценности
- Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля
- СМИ сообщили о проверке Слепакова по статье о дискредитации российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru