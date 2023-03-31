СМИ сообщили о проверке Слепакова по статье о дискредитации российской армии

Полиция начала проверку в отношении артиста Семена Слепакова по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что жалобу на Слепакова ранее писал глава ФПБК Виталий Бородин.

Поводом для жалобы на юмориста стала его «авторская колыбельная». Героиня поет своему младшему сыну, рассказывая о его двух братьях, – один стал в Европе айтишником, а другой погиб на СВО. Видео с исполнением Слепакова было опубликовано в его YouTube-канале.

Бывший резидент Comedy Club ранее эмигрировал в Израиль.



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ФОТО: Instagram
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