СМИ сообщили о бомбе в самолете рейса Москва - Челябинск

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили получение информации от неизвестного о бомбе на борту Superjet, который следовал рейсом Москва – Челябинск, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник к компании.

Отмечается, что самолет после сигнала бедствия в субботу прервал полет и начал снижаться для вынужденной посадки.

По данным источника агентства, причиной стало сообщение неизвестного о заложенной на борту лайнера бомбе.

За утро в России «заминировали» три самолета

«Через час после вылета по каналам электронной почты от неизвестного поступило сообщение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Командир принял решение прервать полет и совершить посадку в Казани. Самолет снижается и готовится к вынужденной посадке», - сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы «Аэрофлота», начались проверочные мероприятия в связи с экстренной ситуацией.

Ранее бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в эфире НСН сообщил о рекомендациях для экипажа воздушного судна во время внештатных ситуаций и подтвердил, что часть информации пассажирам действительно не сообщается.

«Про террористов, если об этом в курсе только экипаж, а пассажиры ничего не видят, возможно, не будут говорить. А сделают это сообщение мягче о каком-то вынужденном развороте на другой аэродром, чтобы люди не впадали в панику. Паника на борту – это очень опасно», - отметил эксперт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СамолетБомбаАэрофлот