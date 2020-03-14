СМИ сообщили о бомбе в самолете рейса Москва - Челябинск
В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили получение информации от неизвестного о бомбе на борту Superjet, который следовал рейсом Москва – Челябинск, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник к компании.
Отмечается, что самолет после сигнала бедствия в субботу прервал полет и начал снижаться для вынужденной посадки.
По данным источника агентства, причиной стало сообщение неизвестного о заложенной на борту лайнера бомбе.
«Через час после вылета по каналам электронной почты от неизвестного поступило сообщение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Командир принял решение прервать полет и совершить посадку в Казани. Самолет снижается и готовится к вынужденной посадке», - сообщил собеседник агентства.
По данным пресс-службы «Аэрофлота», начались проверочные мероприятия в связи с экстренной ситуацией.
Ранее бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в эфире НСН сообщил о рекомендациях для экипажа воздушного судна во время внештатных ситуаций и подтвердил, что часть информации пассажирам действительно не сообщается.
«Про террористов, если об этом в курсе только экипаж, а пассажиры ничего не видят, возможно, не будут говорить. А сделают это сообщение мягче о каком-то вынужденном развороте на другой аэродром, чтобы люди не впадали в панику. Паника на борту – это очень опасно», - отметил эксперт.
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