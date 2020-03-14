СМИ сообщили о бомбе в самолете рейса Москва - Челябинск

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили получение информации от неизвестного о бомбе на борту Superjet, который следовал рейсом Москва – Челябинск, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник к компании.

Отмечается, что самолет после сигнала бедствия в субботу прервал полет и начал снижаться для вынужденной посадки.

По данным источника агентства, причиной стало сообщение неизвестного о заложенной на борту лайнера бомбе.