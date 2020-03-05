За утро в России «заминировали» три самолета

Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, благополучно приземлился в Омске после получения анонимного сообщения о минировании, передает RT.

Другой лайнер, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь и планировал вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, продолжил полёт к пункту назначения. Этот самолет также получил сообщение о бомбе. Борт уже приземлился в Симферополе.

Кроме того, «заминированный» самолет, следовавший рейсом из Москвы в Сыктывкар, тоже благополучно сел в пункте назначения, сообщает Ura.ru.

Это не первые случаи на нынешней неделе, сообщает «Утро.ру». Ни в одном из самолетов угроза не подтвердилась.

