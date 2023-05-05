СМИ: НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае снова атакован украинским беспилотником

Нефтеперерабатывающий завоод «Ильский» в Краснодарском крае снова атакован украинским беспилотником, пишет Baza.

По предварительным данным, БПЛА прилетел в одну из установок и начался пожар. Сейчас на место отправились экстренные службы.

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Ранее стало известно, что на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Возгорание возникло из-за удара дрона. Пожар на площади 400 кв. м вскоре потушили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже СМИ сообщили, что пожар произошел из-за падения четырех беспилотников. Как отмечал собеседник РИА Новости, один из дронов не взорвался, его «еще подорвут».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаКраснодарский КрайБеспилотники

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