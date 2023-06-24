СМИ сообщают о взрыве моста в Воронежской области

Один из мостов между посёлком Анна и городом Борисоглебск в Воронежской области взорван, сообщает издание Mash со ссылкой на очевидцев.

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Военный корреспондент Юрий Котенок в свою очередь рассказывает, что мост в районе населенного пункта Бродовое Аннинского района Воронежской области уцелел. По нему якобы работали ВКС РФ, отмечают местные паблики.

«Взрыв около моста в районе н.п. Бродовое Аннинского района Воронежской области. Местными пабликами заявляется как работа ВКС. Предварительно, мост уцелел», - сообщает военкор в Telegram-канале Vоенкор Котенок Z.

Ранее бойцы «Вагнера» заняли территорию воронежского пивного завода. Об этом сообщает RT со ссылкой на работницу предприятия.

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Фото: telegram.org
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