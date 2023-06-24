Бойцы ЧВК «Вагнер» оцепили воронежский пивной завод

Бойцы «Вагнера» заняли территорию воронежского пивного завода. Об этом сообщает RT со ссылкой на работницу предприятия.

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По ее утверждению, в здании по-прежнему находятся сотрудники предприятия и не могут выехать с территории. При этом другой источник агентства сообщил, что силовики уже покинули пивзавод.

Ранее днем сообщалось, что «вагнеровцы» заняли здание ростовского цирка. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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