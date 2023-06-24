Бойцы ЧВК «Вагнер» оцепили воронежский пивной завод
24 июня 202318:30
Бойцы «Вагнера» заняли территорию воронежского пивного завода. Об этом сообщает RT со ссылкой на работницу предприятия.
По ее утверждению, в здании по-прежнему находятся сотрудники предприятия и не могут выехать с территории. При этом другой источник агентства сообщил, что силовики уже покинули пивзавод.
Ранее днем сообщалось, что «вагнеровцы» заняли здание ростовского цирка. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru