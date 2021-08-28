СМИ: Солист Rammstein получил предписание о соблюдении антиковидных мер

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн получил от полиции предписание о необходимости соблюдения ограничений во время массовых мероприятий в связи с коронавирусом. Рекомендации музыканту были даны в ходе ночного визита правоохранителей в гостиничный номер артиста в Тверской области.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», - от метил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция нагрянула в номер фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в комплексе «Завидово» в Тверской области.

Напомним, артист прибыл в Тверскую область на фестиваль «Макларин» для поддержки одной из партий РФ. В соответствии с гастрольным графиком Линдеманн через несколько дней запланировал выступление на фестивале «Спасская башня» на Красной площади Москвы.

