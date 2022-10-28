СМИ: Собчак не проходит подозреваемой по делу о вымогательстве
Телеведущая Ксения Собчак не имеет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве, сообщает РБК со ссылкой на близкий к МВД источник.
Ещё один собеседник агентства, знакомый с содержанием дела, уточнил, что она не проходит по нему подозреваемой.
«К Собчак претензий нет... Она в деле о вымогательстве ни при чём», — рассказал он.
Ранее в Москве был арестован коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов, который согласился сотрудничать со следствием и признал получение 800 тысяч рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Сама Собчак, покинувшая Россию, заявила, что не верит в предъявляемые ему обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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