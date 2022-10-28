СМИ: Собчак не проходит подозреваемой по делу о вымогательстве

Телеведущая Ксения Собчак не имеет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве, сообщает РБК со ссылкой на близкий к МВД источник.

В Госдуме заявили, что Собчак занималась информационным рэкетом

Ещё один собеседник агентства, знакомый с содержанием дела, уточнил, что она не проходит по нему подозреваемой.

«К Собчак претензий нет... Она в деле о вымогательстве ни при чём», — рассказал он.

Ранее в Москве был арестован коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов, который согласился сотрудничать со следствием и признал получение 800 тысяч рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Сама Собчак, покинувшая Россию, заявила, что не верит в предъявляемые ему обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТелеведущийУголовное ДелоКсения Собчак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры