СМИ: Собчак не проходит подозреваемой по делу о вымогательстве

Ещё один собеседник агентства, знакомый с содержанием дела, уточнил, что она не проходит по нему подозреваемой.

«К Собчак претензий нет... Она в деле о вымогательстве ни при чём», — рассказал он.

Ранее в Москве был арестован коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов, который согласился сотрудничать со следствием и признал получение 800 тысяч рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Сама Собчак, покинувшая Россию, заявила, что не верит в предъявляемые ему обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».