СМИ: Следственный комитет завел дело об оказании небезопасных услуг в «Крокусе»

По данным агентства, в тексте постановления не уточняется, есть ли в рамках уголовного дела подозреваемые и обвиняемые. Максимальный срок наказания, предусмотренный по статье, составляет до 10 лет лишения свободы.

Ранее заявление о возбуждении дела по этой статье подал адвокат Игорь Трунов от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте. Заявители полагают, что владельцы здания допустили ряд нарушений, связанных со строительством и противопожарной безопасностью на концертной площадке.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших достигло 145 человека, пострадало более 500, напоминает «Радиоточка НСН».

