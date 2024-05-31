СМИ: Следственный комитет завел дело об оказании небезопасных услуг в «Крокусе»
В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.
По данным агентства, в тексте постановления не уточняется, есть ли в рамках уголовного дела подозреваемые и обвиняемые. Максимальный срок наказания, предусмотренный по статье, составляет до 10 лет лишения свободы.
Ранее заявление о возбуждении дела по этой статье подал адвокат Игорь Трунов от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте. Заявители полагают, что владельцы здания допустили ряд нарушений, связанных со строительством и противопожарной безопасностью на концертной площадке.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших достигло 145 человека, пострадало более 500, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru