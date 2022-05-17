СМИ: СКР возбудил дело против подозреваемой в мошенничестве экс-судьи Хахалевой
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении краснодарской «золотой судьи» Елены Хахалевой, сообщает РЕН ТВ.
По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, однако в табель учёта рабочего времени были внесены ложные сведения, что позволило экс-судье незаконно получить 1 млн 195 тысяч рублей.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении Хахалевой уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге, сообщает RT.
На ВККС стало известно, что Хахалева покинула Россию, по данным ФСБ РФ она вылетела в Ереван.
Елена Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году, когда в сети появилось видео с шикарной свадьбы её дочери Софьи, на которую пригласили многих известных артистов, в том числе Николая Баскова, Веру Брежневу и Валерия Меладзе. В СМИ заявили, что торжество могло обойтись экс-судье в два миллиона долларов.
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