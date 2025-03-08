Хакеры увеличили атаки на магазины косметики в девять раз за неделю
Хакеры стали в девять раз чаще интересоваться интернет-магазинами косметики в первую неделю марта, заявил глава направления WAF ГК «Солар» Алексей Пашков.
Как он отметил в беседе с РИА Новости, хакеры искали уязвимости таких магазинов, чтобы лишить россиян подарков, а бизнес - прибыли.
Кроме того, за первую весеннюю неделю в 18 раз выросло число SQL-инъекций в отношении интернет-магазинов парфюмерии и косметики. Таким образом злоумышленники пытались заполучить базы данных организации, сведения для авторизации и другую конфиденциальную информацию.
Ранее стало известно, что в Международный женский день, 8 марта, онлайн-бизнес в России может подвергнуться хакерским атакам с применением искусственного интеллекта, напоминаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».
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