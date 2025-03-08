Хакеры увеличили атаки на магазины косметики в девять раз за неделю

Как он отметил в беседе с РИА Новости, хакеры искали уязвимости таких магазинов, чтобы лишить россиян подарков, а бизнес - прибыли.

Кроме того, за первую весеннюю неделю в 18 раз выросло число SQL-инъекций в отношении интернет-магазинов парфюмерии и косметики. Таким образом злоумышленники пытались заполучить базы данных организации, сведения для авторизации и другую конфиденциальную информацию.

Ранее стало известно, что в Международный женский день, 8 марта, онлайн-бизнес в России может подвергнуться хакерским атакам с применением искусственного интеллекта, напоминаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».

