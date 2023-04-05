СМИ: Сильвио Берлускони повторно госпитализирован в Милане

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони вновь был доставлен в миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета Corriere della Sera.

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По данным издания, политику сделали компьютерную томографию.

Ранее Берлускони попал в больницу в конце марта с жалобами на «некоторые боли». После прохождения обследования и ряда проверок врачи приняли решение отпустить политика домой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ИталияГоспитализацияСильвио Берлускони

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