СМИ: Сильвио Берлускони повторно госпитализирован в Милане
5 апреля 202314:15
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони вновь был доставлен в миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета Corriere della Sera.
По данным издания, политику сделали компьютерную томографию.
Ранее Берлускони попал в больницу в конце марта с жалобами на «некоторые боли». После прохождения обследования и ряда проверок врачи приняли решение отпустить политика домой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru