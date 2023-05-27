СМИ: силовики ищут сбежавших дезертиров в Ростовской области
27 мая 202319:10
Силовики Ростовской области получили ориентировку о сбежавших из города Лисичанска (ЛНР) дезертирах отряда «Шторм Z», передает портал 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
Уточняется, что сбежавшими дезертирами являются бывшие заключенные.
По данным СМИ, во время побега злоумышленники убили сотрудника республиканского МГБ. В регионе ввели план «Перехват».
Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщал, что Украинские диверсанты пытались проникнуть в село Сушаны Брянской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru