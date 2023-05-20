Полиция Красноярска задержала устроившего стрельбу в спортзале
20 мая 202314:53
Полиция задержала устроившего стрельбу в красноярском спортивном зале, сообщает региональное МВД.
По данным ведомства, оперативникам потребовалось всего полчаса, чтобы найти и задержать злоумышленника.
При задержании молодой человек заявил, что просто хотел пошутить. Пистолет оказался игрушечным. Сейчас стражи правопорядка решают, как квалифицировать действия задержанного.
Ранее стало известно о том, что в спортивном комплексе Красноярска неизвестный устроил стрельбу, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru