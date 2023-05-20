Полиция Красноярска задержала устроившего стрельбу в спортзале

По данным ведомства, оперативникам потребовалось всего полчаса, чтобы найти и задержать злоумышленника.

При задержании молодой человек заявил, что просто хотел пошутить. Пистолет оказался игрушечным. Сейчас стражи правопорядка решают, как квалифицировать действия задержанного.

Ранее стало известно о том, что в спортивном комплексе Красноярска неизвестный устроил стрельбу, передает «Радиоточка НСН».

