Полиция Красноярска задержала устроившего стрельбу в спортзале

Полиция задержала устроившего стрельбу в красноярском спортивном зале, сообщает региональное МВД.

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По данным ведомства, оперативникам потребовалось всего полчаса, чтобы найти и задержать злоумышленника.

При задержании молодой человек заявил, что просто хотел пошутить. Пистолет оказался игрушечным. Сейчас стражи правопорядка решают, как квалифицировать действия задержанного.

Ранее стало известно о том, что в спортивном комплексе Красноярска неизвестный устроил стрельбу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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