СМИ: сильный взрыв прогремел в отеле Saratoga в столице Кубы

Причина происшествия выясняется, по одной из версий, инцидент произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.

Взрыв прогремел в гостинице Saratoga, расположенной в напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее сильный взрыв произошёл в жилом здании в центре Мадрида. В испанских СМИ высказываются версии о том, что речь может идти о взрыве бытового газа или бойлера внутри здания

