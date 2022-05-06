СМИ: сильный взрыв прогремел в отеле Saratoga в столице Кубы

Сильный взрыв прогремел столице Кубы Гаване, сообщает издание Noticias Cuba со ссылкой на очевидцев происшествия.

Сильный взрыв произошел в центре Белгорода

Причина происшествия выясняется, по одной из версий, инцидент произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.

Взрыв прогремел в гостинице Saratoga, расположенной в напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее сильный взрыв произошёл в жилом здании в центре Мадрида. В испанских СМИ высказываются версии о том, что речь может идти о взрыве бытового газа или бойлера внутри здания

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:ГостиницыПострадавшиеВзрывКуба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры