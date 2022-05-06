СМИ: сильный взрыв прогремел в отеле Saratoga в столице Кубы
Сильный взрыв прогремел столице Кубы Гаване, сообщает издание Noticias Cuba со ссылкой на очевидцев происшествия.
Причина происшествия выясняется, по одной из версий, инцидент произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.
Взрыв прогремел в гостинице Saratoga, расположенной в напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Ранее сильный взрыв произошёл в жилом здании в центре Мадрида. В испанских СМИ высказываются версии о том, что речь может идти о взрыве бытового газа или бойлера внутри здания
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