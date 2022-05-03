Сильный взрыв произошел в центре Белгорода

Громкий хлопок, похожий на звук взрыва, был слышен в Белгороде, сообщает РИА Новости.

Гладков рассказал о разрушенном после пожара памятнике в Белгородской области

Хлопок произошел в небе над городом около полуночи. Сразу после этого на улицах сработали автосигнализации. Следов работы систем противовоздушной обороны в небе Белгорода не видно.

Ранее губернатор Гладков объяснил звуки взрывов в Белгороде.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: НСН
ТЕГИ:ВзрывБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры