Сильный взрыв произошел в центре Белгорода
3 мая 202202:08
Громкий хлопок, похожий на звук взрыва, был слышен в Белгороде, сообщает РИА Новости.
Хлопок произошел в небе над городом около полуночи. Сразу после этого на улицах сработали автосигнализации. Следов работы систем противовоздушной обороны в небе Белгорода не видно.
Ранее губернатор Гладков объяснил звуки взрывов в Белгороде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru