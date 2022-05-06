Мощный взрыв прогремел в доме в центре Мадрида
Сильный взрыв произошел в жилом здании в центре Мадрида, сообщает местная городская медицинская служба в Twitter.
По данным местных СМИ, причины случившегося пока неизвестны, также не называется число пострадавших.
В испанских изданиях высказываются версии о том, что речь может идти о взрыве бытового газа или бойлера внутри здания.
При этом, по информации городской службы экстренной помощи медики оказали помощь 12 пострадавшим, передает ТАСС.
Сообщается также, что перекрыты улицы, ведущие к месту происшествия.
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