Мощный взрыв прогремел в доме в центре Мадрида

Сильный взрыв произошел в жилом здании в центре Мадрида, сообщает местная городская медицинская служба в Twitter.

По данным местных СМИ, причины случившегося пока неизвестны, также не называется число пострадавших.

В испанских изданиях высказываются версии о том, что речь может идти о взрыве бытового газа или бойлера внутри здания.

При этом, по информации городской службы экстренной помощи медики оказали помощь 12 пострадавшим, передает ТАСС.

Сообщается также, что перекрыты улицы, ведущие к месту происшествия.

