СМИ: Школьница избила ребенка в Колпино, пытаясь прославиться

Четырнадцатилетняя школьница избила десятилетнюю девочку ради хайпа в Колпино (Санкт-Петербург). Об этом сообщил портал 78.ru.

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Отмечается, что злоумышленница находилась в компании своих подруг. Сначала она словесно оскорбляла ребенка на детской площадке, а когда та попыталась уйти, подросток догнала девочку, толкнула ее с самоката и несколько раз ударила по лицу.

По словам матери потерпевшей девочки, напавшая на ее ребенка известна в городе избиениями других детей, которые записывала на видео. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нанесения побоев.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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