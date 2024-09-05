СМИ: Школьница избила ребенка в Колпино, пытаясь прославиться
Четырнадцатилетняя школьница избила десятилетнюю девочку ради хайпа в Колпино (Санкт-Петербург). Об этом сообщил портал 78.ru.
Отмечается, что злоумышленница находилась в компании своих подруг. Сначала она словесно оскорбляла ребенка на детской площадке, а когда та попыталась уйти, подросток догнала девочку, толкнула ее с самоката и несколько раз ударила по лицу.
По словам матери потерпевшей девочки, напавшая на ее ребенка известна в городе избиениями других детей, которые записывала на видео. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нанесения побоев.
Ранее трое подростков избили мужчину за сделанное замечание в Серпухове.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru