СМИ: шесть человек пострадали при пожаре на подмосковном складе Ozon

Шесть человек пострадали при крупном пожаре на складе компании Ozon в подмосковной Истре, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Собеседник агентства подчеркнул, что данная информация предварительная.

Ранее в компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра. По данным МЧС, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеМагазиныПожарМосковская Область
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