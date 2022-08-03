СМИ: шесть человек пострадали при пожаре на подмосковном складе Ozon
3 августа 202215:09
Шесть человек пострадали при крупном пожаре на складе компании Ozon в подмосковной Истре, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Собеседник агентства подчеркнул, что данная информация предварительная.
Ранее в компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра. По данным МЧС, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров.
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3 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru