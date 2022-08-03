Часть крыши рухнула на загоревшемся в Подмосковье складе Ozon
Склад компании «Ozon» загорелся в Московской области, инцидент произошёл в городском округе Истра в селе Петровское, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, что площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров, к тушению привлечены 30 единиц техники и 96 человек.
По данным источников РИА Новости, произошло обрушение стены и крыши.
В компании «Ozon» уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были эвакуированы, информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге произошло возгорание на одном из строящихся рыболовных траулеров, сообщает RT.
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