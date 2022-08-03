Суд отправил под домашний арест инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест инспектора отдела надзорной деятельности управления городского МЧС по Южному административному округу Романа Сабельникова, который проходит по делу о пожаре в хостеле, сообщает «РЕН ТВ».
Таким образом, отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Инспектор будет находиться под домашним арестом до 29 сентября 2022 года. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями – Сабельников обратил внимание на загруженность помещения кроватям в ходе проверки, но вынес лишь предупреждение.
Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел в ночь на 29 июля, его жертвами стали восемь человек, еще восемь пострадали.
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