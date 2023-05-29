СМИ: Шесть беспилотников атаковали пункт пропуска «Шебекино» под Белгородом
Шесть дронов-камикадзе атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, ЧП произошло накануне вечером. Предположительно, беспилотники были запущены из села Плетеневка Харьковской области, пишет РИА ФАН.
Отмечается, что почти все аппараты ударили мимо пункта пропуска, расположенного на границе с Украиной.
«Пострадавших и разрушений нет», — пишет SHOT.
Ранее украинские военные попытались с помощью ударного беспилотника атаковать Запорожскую атомную электростанцию, напоминает телеканал «360». Аппарат посадили средствами радиоэлектронной борьбы.
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