СМИ: Шесть беспилотников атаковали пункт пропуска «Шебекино» под Белгородом

Шесть дронов-камикадзе атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным СМИ, ЧП произошло накануне вечером. Предположительно, беспилотники были запущены из села Плетеневка Харьковской области, пишет РИА ФАН.

Отмечается, что почти все аппараты ударили мимо пункта пропуска, расположенного на границе с Украиной.

«Пострадавших и разрушений нет», — пишет SHOT.

Ранее украинские военные попытались с помощью ударного беспилотника атаковать Запорожскую атомную электростанцию, напоминает телеканал «360». Аппарат посадили средствами радиоэлектронной борьбы.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиБелгород

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