СМИ: Шахтеры объявили голодовку в Кемеровской области

Голодовку объявили работники шахты «Инская» (Кемеровская область) Об этом сообщил объявили голодовку из-за невыплаты зарплат предприятием. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

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Отмечается, что владелец шахты Денис Немыкин заявил работникам на собрании коллектива о невозможности поддерживать жизнеобеспечение предприятия. Коллективное заявление о начале голодовки подписали 12 сотрудников шахты.

Протестующие требуют полностью погасить долги по заработной плате. Немыкин заявил, что уже обратился в надзорные органы и в администрацию региона с заявлением о невозможности расплатиться с сотрудниками.

Ранее обрушение породы в очистном забое было зафиксировано на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗарплатыКемеровская ОбластьПротестыГолодовкаЗабастовкаШахтеры

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