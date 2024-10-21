СМИ: Шахтеры объявили голодовку в Кемеровской области
Голодовку объявили работники шахты «Инская» (Кемеровская область) Об этом сообщил объявили голодовку из-за невыплаты зарплат предприятием. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.
Отмечается, что владелец шахты Денис Немыкин заявил работникам на собрании коллектива о невозможности поддерживать жизнеобеспечение предприятия. Коллективное заявление о начале голодовки подписали 12 сотрудников шахты.
Протестующие требуют полностью погасить долги по заработной плате. Немыкин заявил, что уже обратился в надзорные органы и в администрацию региона с заявлением о невозможности расплатиться с сотрудниками.
Ранее обрушение породы в очистном забое было зафиксировано на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru